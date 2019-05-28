Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Приютненском районе Калмыкии. В результате пострадал пилот, его госпитализировали. Об этом рассказали в ГУМЧС России по республике.

Инцидент произошел во вторник, 28 мая, в 8.40. Легкомоторный самолет, который выполнял оросительные работы, совершил жесткую посадку в районе 40-го километра трассы Элиста – Минводы. На борту находились два человека. Одного из них доставили в больницу, второй не пострадал.

На месте ЧП работают оперативные группы районного пожарно-спасательного гарнизона и республиканского МЧС. Спасателям и правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.