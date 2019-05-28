Власти Приморья предложили канадской Viking Air создать производство DHC6-400
Представитель администрации Приморского края во вторник, 28 мая, сообщил, что региональные власти предложили канадской авиастроительной компании Viking Air создать производство двадцатиместного турбовинтового пассажирского самолета с укороченным взлетом и посадкой DHC6-400 на базе ремонтного завода №322.
Приморье использует самолеты Viking Air для внутрикраевых рейсов. Региональные власти предложили канадской авиастроительной компании создавать на базе ремонтного завода не только самолеты, но и комплектующие. В ходе Восточного экономического форума-2018 руководство Приморья и компании подписали протокол о локализации производства воздушных судов DHC6-400 на базе ремонтного завода №322.
«По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу Viking Air Ltd. Роберта Маракера, компанию устроил предложенный вариант», — добавили в краевой администрации.
Майские праздники - пора пикников, дачных хлопот и и поездок к родным ✈️ А чем наполнены ваши выходные? ⠀ На видео: DHC6-400 во время посадки в Дальнегорске. Автор: rc0lad (Instagram) #АвиакомпанияАврора #AuroraAirlines #FlyAurorahttps://t.co/Nwa3F9RxWj pic.twitter.com/wRoL6vC4C9— Авиакомпания Аврора (@Aurora_Airlines) 3 мая 2019 г.