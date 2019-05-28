Власти Приморья предложили канадской Viking Air создать производство DHC6-400

Представитель администрации Приморского края во вторник, 28 мая, сообщил, что региональные власти предложили канадской авиастроительной компании Viking Air создать производство двадцатиместного турбовинтового пассажирского самолета с укороченным взлетом и посадкой DHC6-400 на базе ремонтного завода №322.

Приморье использует самолеты Viking Air для внутрикраевых рейсов. Региональные власти предложили канадской авиастроительной компании создавать на базе ремонтного завода не только самолеты, но и комплектующие. В ходе Восточного экономического форума-2018 руководство Приморья и компании подписали протокол о локализации производства воздушных судов DHC6-400 на базе ремонтного завода №322.