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10:46   28 Мая 2019
Россия

Рекламу с предложением заработать на наркотиках разметили в Facebook

Рекламу с предложением заработать на наркотиках разметили в Facebook

Распространители наркотиков разметили в российском сегменте социальной сети  Facebook рекламное объявление с предложением «хорошо отдохнуть или прилично заработать».

Объявление проиллюстрировано изображением листа марихуаны. Об этом во вторник сообщает издание «Коммерсант», отмечая, что сомнительную рекламу в ленте Facebook обнаружил житель  Москвы, который и сообщил об этом на своей странице, прикрепив к записи скриншот объявления.

Из открытых данных «Библиотеки рекламы» Фейсбука, объявление 26 мая опубликовали администраторы страницы «Лучший стаф».

Рекламу с предложением заработать на наркотиках разметили в Facebook

В объявлении под картинкой с листом конопли значилась подпись «medical cannabis», а далее следовал текст:

«Хочешь хорошо отдохнуть или прилично заработать? Тогда пиши нам».

После того, как  пользователь пожаловался на рекламу, техническая служба соцсети проигнорировала обращение, а в Роскомнадзоре заявили, что блокировка рекламы может быть применена лишь после проведения экспертизы МВД.

В то же время в администрации Фейсбука сообщили, что рекламное объявление удалено, однако там не смогли объяснить, как оно вообще могло быть опубликовано.

Напомним: наказание по статье за распространение наркотиков, согласно Уголовному кодексу РФ, в зависимости от объема запрещенных веществ может достигать 20 лет. А в случае, если доказана деятельность организованной группы лиц – срок заключения может быть пожизненным.

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Автор: Александр Люблинский
#наркотики #facebook #фейсбук #реклама

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