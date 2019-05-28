Рекламу с предложением заработать на наркотиках разметили в Facebook

Распространители наркотиков разметили в российском сегменте социальной сети Facebook рекламное объявление с предложением «хорошо отдохнуть или прилично заработать».

Объявление проиллюстрировано изображением листа марихуаны. Об этом во вторник сообщает издание «Коммерсант», отмечая, что сомнительную рекламу в ленте Facebook обнаружил житель Москвы, который и сообщил об этом на своей странице, прикрепив к записи скриншот объявления.

Из открытых данных «Библиотеки рекламы» Фейсбука, объявление 26 мая опубликовали администраторы страницы «Лучший стаф».

В объявлении под картинкой с листом конопли значилась подпись «medical cannabis», а далее следовал текст:

«Хочешь хорошо отдохнуть или прилично заработать? Тогда пиши нам».

После того, как пользователь пожаловался на рекламу, техническая служба соцсети проигнорировала обращение, а в Роскомнадзоре заявили, что блокировка рекламы может быть применена лишь после проведения экспертизы МВД.

В то же время в администрации Фейсбука сообщили, что рекламное объявление удалено, однако там не смогли объяснить, как оно вообще могло быть опубликовано.

Напомним: наказание по статье за распространение наркотиков, согласно Уголовному кодексу РФ, в зависимости от объема запрещенных веществ может достигать 20 лет. А в случае, если доказана деятельность организованной группы лиц – срок заключения может быть пожизненным.