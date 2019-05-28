Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Титов предложил расширить полномочия прокуратуры

Титов предложил расширить полномочия прокуратуры

 ВКС РФ получат еще 30 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года

ВКС РФ получат еще 30 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года
Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС

Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС

 Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы
Премьер Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

Премьер Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

 Четыре человека погибли в Японии за неделю от жары

Четыре человека погибли в Японии за неделю от жары
Титов предложил расширить полномочия прокуратуры

Титов предложил расширить полномочия прокуратуры

 ВКС РФ получат еще 30 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года

ВКС РФ получат еще 30 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года
Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС

Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС

 Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы
Премьер Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

Премьер Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

 Четыре человека погибли в Японии за неделю от жары

Четыре человека погибли в Японии за неделю от жары
9:48   28 Мая 2019
Россия

Титов предложил расширить полномочия прокуратуры

Титов предложил расширить полномочия прокуратуры

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов во вторник, 28 мая, предложил расширить полномочия органов прокуратуры при возбуждении уголовных дел. Согласно докладу, практику возбуждения уголовных дел по фактам гражданско-правовых споров так и «не изжили», а 80 процентов обращений в институт уполномоченного по защите прав предпринимателей содержат жалобы на неправомерное возбуждение уголовного дела​​​.

Борис Титов отметил, что возбуждение уголовных дел в отношении неустановленных лиц из числа руководителей юридического лица (даже в случае, если глава всего один), несмотря на формальное соблюдение закона, приводит к нарушению права на защиту. Бизнес-омбудсмен предложил «дополнить уголовно-процессуальный кодекс РФ нормой, запрещающей возбуждение дел по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданско-правовых сделок, которые совершили в письменной форме между хозяйствующими субъектами и не признали судом недействительными».

Борис Титов считает, что необходимо «расширить полномочия прокуратуры — предусмотреть утверждение прокурором постановления о возбуждении уголовного дела». По его словам, следователь не должен возбуждать уголовные дела без разрешения прокуратуры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#титов #прокуратура #президент #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...