Титов предложил расширить полномочия прокуратуры

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов во вторник, 28 мая, предложил расширить полномочия органов прокуратуры при возбуждении уголовных дел. Согласно докладу, практику возбуждения уголовных дел по фактам гражданско-правовых споров так и «не изжили», а 80 процентов обращений в институт уполномоченного по защите прав предпринимателей содержат жалобы на неправомерное возбуждение уголовного дела​​​.

Борис Титов отметил, что возбуждение уголовных дел в отношении неустановленных лиц из числа руководителей юридического лица (даже в случае, если глава всего один), несмотря на формальное соблюдение закона, приводит к нарушению права на защиту. Бизнес-омбудсмен предложил «дополнить уголовно-процессуальный кодекс РФ нормой, запрещающей возбуждение дел по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданско-правовых сделок, которые совершили в письменной форме между хозяйствующими субъектами и не признали судом недействительными».

Борис Титов считает, что необходимо «расширить полномочия прокуратуры — предусмотреть утверждение прокурором постановления о возбуждении уголовного дела». По его словам, следователь не должен возбуждать уголовные дела без разрешения прокуратуры.