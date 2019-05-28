ВКС РФ получат еще 30 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во вторник, 28 мая, сообщил, что воздушно-космические силы РФ до 2022 года получат еще 30 разведывательно-ударных вертолетов нового поколения Ка-52 «Аллигатор». По его словам, авиационный завод «Прогресс» выполняет длительный государственный контракт на поставку Ка-52​​​.

«До 2022 года ожидаем получить еще 30 машин, в том числе восемь вертолетов до конца текущего года», — добавил замглавы МО РФ.

Новую, модернизированную с учетом сирийского опыта, версию ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М создадут к 2022 году, продолжил Криворучко. Сейчас идет опытно-конструкторская работа, в результате которой существенно повысятся характеристики Ка-52​​​.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский объяснил, что модернизированный «Аллигатор» оснастят новыми системами энергоснабжения и обнаружения целей. Кроме того, по итогам применения Ка-52 в сирийской операции министерство обороны потребовало повысить защищенность вертолета.