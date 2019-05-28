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Премьер Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

Премьер Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

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Четыре человека погибли в Японии за неделю от жары
9:17   28 Мая 2019
Весь мир

Премьер Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

Премьер Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

Японский премьер Синдзо Абэ осудил произошедшее в городе Кавасаки, где 28 мая, во вторник, мужчина с ножами напал на группу детей. Глава правительства заявил, что этот инцидент вызывает у него боль и гнев.

«Мы молимся за души погибших и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — добавил Абэ.

Премьер добавил, что сделает все необходимое, чтобы повысить безопасность детей в стране. По его словам, он уже распорядился усилить охрану школ и маршрутов, по которым школьники добираются до образовательных учреждений.

Напомним, во вторник неизвестный, вооружившись ножами, напал на детей, которые ждали на остановке автобус. Ранения получили 18 человек, 16 из которых — первоклассницы из частной школы Caritas. Одна из школьниц скончалась. Также погиб преступник, ранив себя ножом.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #нападение #общество #абэ

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