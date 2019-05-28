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 Четыре человека погибли в Японии за неделю от жары

Четыре человека погибли в Японии за неделю от жары
9:00   28 Мая 2019
Весь мир

Четыре человека погибли в Японии за неделю от жары

Четыре человека погибли в Японии за неделю от жары

Две тысячи человек были госпитализированы с 20 по 26 мая с тепловым ударом. В результате аномальной жары четыре человека погибли, сообщает пожарная охрана Японии.

Всего в больнице находятся 2053 человека. Это в четыре раза больше, чем неделей ранее.

Погибшие являлись жителями разных префектур: из северной префектуры Аомори, из северо-восточной Мияги, из Осаки в центре Японии и из Гуммы — на северо-западе от Токио.

В стране наблюдается резкий рост пострадавших от теплового удара из-за неожиданно наступившей жары, которая охватила большинство районов Японии, включая северный остров Хоккайдо. Здесь поставлен температурный рекорд — 39 градусов. В 53 из 926 метеопунктов температура превысила 35 градусов.

Подобная жаркая погода опережает среднегодовой график на два месяца.

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #общество #жара #погода

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