Крыло и часть двигателя разбившегося F-35A ВВС Японии нашли на дне Тихого океана

Спасатели обнаружили крыло и фрагмент двигателя многоцелевого военного самолета пятого поколения F-35A ВВС Японии, который 9 апреля рухнул в Тихий океан. Об этом сообщил глава Минобороны страны Такэси Ивая.

«Найденные обломки подняты на поверхность, они сильно пострадали. Мы продолжим массированные поиски на дне, там еще имеются разбросанные фрагменты самолета», — сказал он.

Кроме того, в районе, где рухнул самолет, была обнаружена часть черного ящика, однако носитель памяти отсутствовал. Причины крушения F-35A до сих пор остаются загадкой. Также не найдено тело пилота.

Напомним, самолет пропал с экранов радаров во время планового тренировочного полета. Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в армии ряда стран.