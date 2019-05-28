Правила обязательного медицинского страхования изменились в России

В России начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ.

Согласно документу, будет усилено профилактическое направление в работе поликлиник. Например, в ближайшие два года планируется, что все россияне пройдут диспансеризацию, после чего для каждого гражданина будет определена группа здоровья.

Если у кого-то медики выявят хроническое заболевание и этот человек должен будет постоянно находиться под контролем врача, его поместят под диспансерное наблюдение. То есть пациент будет проходить обследования несколько раз в год.

Также страховые компании будут работать с обращениями и жалобами граждан, помогать им в случае возникновения спорных ситуаций. Если пациент засомневается в качестве проведенного обследования, страховщики будут обязаны назначить экспертизу лечения.