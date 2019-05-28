Аэропорт и крупные ТЦ в Хабаровском крае эвакуированы после сообщений о минировании

Терминал внутренних линий аэропорта Хабаровска и ряд крупных ТЦ Комсомольска-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве.

Представитель воздушной гавани сообщил РИА «Новости», что в аэропорт поступил звонок о минировании. В этот момент шел прием на рейс авиакомпании «Россия». Самолет направили через международный терминал, пассажиров и груз выпустили. Сейчас на месте работают взрывотехники. Рейс направлялся из Москвы в Хабаровск.

Позже поступили сведения о том, что информация не подтвердилась. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

В свою очередь представитель администрации Комсомольска-на-Амуре рассказал, что сообщения о минировании поступили во все крупные торговые центры города, а также в здание городской администрации. В местном главке подтвердили, что информация о бомбах проверяется.