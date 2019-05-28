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Число жертв нападения в Японии увеличилось до двух человек

Число жертв нападения в Японии увеличилось до двух человек

 Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии

Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии
7:28   28 Мая 2019
Весь мир

Число жертв нападения в Японии увеличилось до двух человек

Число жертв нападения в Японии увеличилось до двух человек

Жертвой нападения в японском Кавасаки стал 30-летний мужчина, сообщает телекомпания NHK.

Нападение произошло на остановке, когда дети ожидали автобуса. В ходе инцидента ранения получили 18 человек, 16 из которых - первоклассницы из частной школы Caritas. Ранения также получили мужчина и женщина.

Ранее сообщалось о гибли одной из школьниц. Также в полиции заядержании нападавшего, который ранил себя ножом. Позже злоумышленник скончался.

По последним данным, поступающим из четырех больниц, в тяжелом состоянии находится женщина и четверо школьниц.

По информации РИА «Новости», Caritas - это частное образовательное объединение, включающее детский сад, начальную школу, а также женскую среднюю и старшую школы. Этим объясняется то, что в начальную школу поступает много девочек, желающие продолжить  образование в будущем. Прибывший автобус должен был забрать школьниц, чтобы отвезти их в учебное заведение.

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Автор: Олег Королев
#япония #школьницы #нападение с ножом

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