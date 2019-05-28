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7:04   28 Мая 2019
Россия

Сахалинский аэропорт эвакуирован после сообщения о минировании

Сахалинский аэропорт эвакуирован после сообщения о минировании

Аэропорт «Южно-Сахалинск» эвакуировали после угрозы минирования, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря воздущной гавани.

Сообщение поступило по телефону в 11:00 вторника (03:00 мск). Правоохранители эвакуировали из здания аэровокзала всех пассажиров.

Отмечается, что на данный момент задержан рейс авиакомпании «Россия».

Ранее стало известно, что в ночь на вторник неизвестные сообщили о минировании зданий международного аэропорта Петропавловска-Камчатского, а также ТЦ и автостанции в городе Вилючинск.

Волна сообщений и звонков о минировании началась в РФ в январе и затронуло практически все регионы страны.

Аналогичная ситуация сложилась более года назад. С 11 сентября 2017 года волна анонимных звонков охватила 75 из 85 субъектов РФ. Было эвакуировано в общей сложности два миллиона человек из тысяч объектов, в том числе ТЦ и вокзалов. Ни одного случая угроз взрывов не было подтверждено.

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Автор: Олег Королев
#южно-сахалинск #ложное минирование

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