Время монополии РФ по доставке астронавтов на МКС подходит к концу, заявил Рогозин

Время российской монополии по доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) подходит к концу, сообщил РИА «Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, несмотря на высокие расходы, пилотируемая космонавтика не является сильно затратной и может косвенно окупаться.

Рогозин отметил, что на протяжении долгого периода жто происходило за счет сотрудничества с США, в том числе за счет сложившейся монополии по доставке людей и грузов на МКС. По его словам, эта ситуация будет сохраняться по мере того, как американцы будут пересаживаться на собственную транспортную систему.

По словам главы «Роскосмоса», на данный момент необходимо активировать международное отрудничество по пилотируемым программам на других направлениях. Также он отметил, что рассчитывает на взаимодействие с ОАЭ.