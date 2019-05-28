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Время монополии РФ по доставке астронавтов на МКС подходит к концу, заявил Рогозин

Время монополии РФ по доставке астронавтов на МКС подходит к концу, заявил Рогозин

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Время монополии РФ по доставке астронавтов на МКС подходит к концу, заявил Рогозин

Время монополии РФ по доставке астронавтов на МКС подходит к концу, заявил Рогозин

 Обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин во Владивостоке

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6:31   28 Мая 2019
Россия

Время монополии РФ по доставке астронавтов на МКС подходит к концу, заявил Рогозин

Время монополии РФ по доставке астронавтов на МКС подходит к концу, заявил Рогозин

Время российской монополии по доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) подходит к концу, сообщил РИА «Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, несмотря на высокие расходы, пилотируемая космонавтика не является сильно затратной и может косвенно окупаться.

Рогозин отметил, что на протяжении долгого периода жто происходило за счет сотрудничества с США, в том числе за счет сложившейся монополии по доставке людей и грузов на МКС. По его словам, эта ситуация будет сохраняться по мере того, как американцы будут пересаживаться на собственную транспортную систему.

По словам главы «Роскосмоса», на данный момент необходимо активировать международное отрудничество по пилотируемым программам на других направлениях. Также он отметил, что рассчитывает на взаимодействие с ОАЭ.

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Автор: Олег Королев
#рогозин #мкс

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