Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что при подписании соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Киев согласился за проигрышные условия.

По словам Суслова, основная часть данного соглашения - это установление зоны свободной торговли, однако при этом ЕС ввел на украинскую продукцию квоты, ограничив ее ввоз.

Он отметил, что экономика страны не способна конкурировать с европейской, однако Киев согласен сотрудничать на условиях технических регламентов и стандартов ЕС.

По его словам, европейская продукция автоматически поступает в страну без контроля качества, тогда как украинской необходимо проходить необходимую сертификацию. Суслов подчеркнул, что по этой причине соглашение заведомо дискриминационное.

Экс-министр заявил, что у Украины «огромное отрицательное сальдо» в торговле, структура которого показывает, что из Евросоюза идет готовая продукция, тогда как в Европу поступает почти одно сырье. В качестве примера он привел масштабную заготовку леса для поставок в европейские страны.