Обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин во Владивостоке

Бетонные блоки лестницы обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, придавив четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Пользователи соцсетей распространяют фотографии с места происшествия. Инцидент произошел на улице Ладыгина. На некоторых снимках видно, как припаркованные автомобили придавлены бетонными блоками, из-за чего часть их кузова расплющена. Также обрушена лестница и упала опоры линии электропередачи.

Представитель краевого главка МЧС сообщил РИА «Новости», что на месте инцидента никто не пострадал. Мэрия Владивостока подтвердила данную информацию.

Вечером в понедельник Приморский край накрыло циклоном. Ветер в порывах превышал 15-25 метров в секунду. Высота волн превышала два метра.