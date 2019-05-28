Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Время монополии РФ по доставке астронавтов на МКС подходит к концу, заявил Рогозин

Время монополии РФ по доставке астронавтов на МКС подходит к концу, заявил Рогозин

 Обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин во Владивостоке

Обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин во Владивостоке
Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС

Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС

 Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы
Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии

Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии

 Китай остановил закупки иранской нефти, сообщает WSJ

Китай остановил закупки иранской нефти, сообщает WSJ
Время монополии РФ по доставке астронавтов на МКС подходит к концу, заявил Рогозин

Время монополии РФ по доставке астронавтов на МКС подходит к концу, заявил Рогозин

 Обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин во Владивостоке

Обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин во Владивостоке
Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС

Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС

 Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы
Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии

Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии

 Китай остановил закупки иранской нефти, сообщает WSJ

Китай остановил закупки иранской нефти, сообщает WSJ
5:40   28 Мая 2019
ЧП

Обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин во Владивостоке

Обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин во Владивостоке

Бетонные блоки лестницы обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, придавив четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Пользователи соцсетей распространяют фотографии с места происшествия. Инцидент произошел на улице Ладыгина. На некоторых снимках видно, как припаркованные автомобили придавлены бетонными блоками, из-за чего часть их кузова расплющена. Также обрушена лестница и упала опоры линии электропередачи.

Представитель краевого главка МЧС сообщил РИА «Новости», что на месте инцидента никто не пострадал. Мэрия Владивостока подтвердила данную информацию.

Вечером в понедельник Приморский край накрыло циклоном. Ветер в порывах превышал 15-25 метров в секунду. Высота волн превышала два метра.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#владивосток #бетонные плиты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...