Прототип новых электродвигателей разработан в Крыму

Крымские ученые создали прототип новых электродвигателей, сопоставимых с разработкам лучших европейских производителей. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (КФУ).

Отмечается, что ученые КФУ нашли решение вопроса импортозамещения электродвигателей, разработав прототипы новейшего двигателя вращения. Технология применима также для изготовления линейных двигателей, которые в России пока не производятся.

Прототипы разработаны на базе физико-технического институтка КФУ, где ученые провели полный цикл проектирования электрических двигателей и генераторов. На данный момент перед ними стоит задача испытать прототипы в сертифицированных лабораториях Москвы, чтобы получить документальное подтверждение характеристик.

Доцент физико-технического института КФУ Дмитрий Филиппов сообщил, что после получения сертификатов ученые будут искать выход на заинтересованных партнеров. По его словам, целью проекта является формирование оптимальной цены и разработки технологии, которая впишется в более широкий сегмент рынка.