Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Прототип новых электродвигателей разработан в Крыму

Прототип новых электродвигателей разработан в Крыму

 Приморские власти обсуждают создание туристической полиции

Приморские власти обсуждают создание туристической полиции
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы

 МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, заявил украинский депутат

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, заявил украинский депутат
Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии

Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии

 Китай остановил закупки иранской нефти, сообщает WSJ

Китай остановил закупки иранской нефти, сообщает WSJ
Прототип новых электродвигателей разработан в Крыму

Прототип новых электродвигателей разработан в Крыму

 Приморские власти обсуждают создание туристической полиции

Приморские власти обсуждают создание туристической полиции
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы

 МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, заявил украинский депутат

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, заявил украинский депутат
Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии

Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии

 Китай остановил закупки иранской нефти, сообщает WSJ

Китай остановил закупки иранской нефти, сообщает WSJ
4:32   28 Мая 2019
Весь мир

Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии

Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии

Тринадцать детей получили ранения в результате нападения неизвестного в японском городе Кавасаки. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что неизвестный 50-летний мужчина ранил на автобусной остановки шестнадцать человек. Злоумышленник также ранил себя, его состояние оценивается как критическое. На месте найдены два ножа.

По информации сотрудников «скорой помощи», трое пострадавших (один ребенок и двое взрослых, в том числе - злоумышленники) находятся в состоянии «остановки сердца и легких». Данная формулировка объясняется тем, что в Японии констатировать смерть смерть имеют право только врачи.

В больнице сообщили, что к ним поступили пятеро детей в тяжелом состоянии.

Пожарная служба Японии, в подчинении которой находится «скорая помощб», заявляет о 19 пострадавших.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#япония #нападение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...