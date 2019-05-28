Тринадцать детей пострадали при нападении в Японии

Тринадцать детей получили ранения в результате нападения неизвестного в японском городе Кавасаки. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что неизвестный 50-летний мужчина ранил на автобусной остановки шестнадцать человек. Злоумышленник также ранил себя, его состояние оценивается как критическое. На месте найдены два ножа.

По информации сотрудников «скорой помощи», трое пострадавших (один ребенок и двое взрослых, в том числе - злоумышленники) находятся в состоянии «остановки сердца и легких». Данная формулировка объясняется тем, что в Японии констатировать смерть смерть имеют право только врачи.

В больнице сообщили, что к ним поступили пятеро детей в тяжелом состоянии.

Пожарная служба Японии, в подчинении которой находится «скорая помощб», заявляет о 19 пострадавших.