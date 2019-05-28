Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы
Отношения между Литвой и РФ вряд ли изменится, поскольку этим Рига предаст Киев. Об этом заявил новоизбранный литовский президент Гитанас Науседа.
Sputnik Литва отмечает, что Науседа не стал обещать изменения отношения литовских властей к России.
Новоизбранный президент подчеркнул необходимость улучшения отношений между Минском и Вильнюсом. По его словам, Литва и Белоруссия должны стать «хорошими соседями, которые не боятся критиковать».
Ранее, до второго тура выборов, Науседа выступил против «жесткой риторики» в отношениях с Россией и отмечал необходимость прагматичного подхода в диалоге с Москвой. По его словам, Рига не может перекрыть все каналы взаимодействия с соседом.
В понедельник литовский ЦИК объявил о победе Науседы во втором туре выборов. Новоизбранный президент боролся за этот пост как независимый участник.