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Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы

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4:04   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях Риги и Москвы

Отношения между Литвой и РФ вряд ли изменится, поскольку этим Рига предаст Киев. Об этом заявил новоизбранный литовский президент Гитанас Науседа.

Sputnik Литва отмечает, что Науседа не стал обещать изменения отношения литовских властей к России.

Новоизбранный президент подчеркнул необходимость улучшения отношений между Минском и Вильнюсом. По его словам, Литва и Белоруссия должны стать «хорошими соседями, которые не боятся критиковать».

Ранее, до второго тура выборов, Науседа выступил против «жесткой риторики» в отношениях с Россией и отмечал необходимость прагматичного подхода в диалоге с Москвой. По его словам, Рига не может перекрыть все каналы взаимодействия с соседом.

В понедельник литовский ЦИК объявил о победе Науседы во втором туре выборов. Новоизбранный президент боролся за этот пост как независимый участник.

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Автор: Олег Королев
#россия #выборы #литва

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