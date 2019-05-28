Приморские власти обсуждают создание туристической полиции в регионе, сообщает администрация края.

На заседании региональной администрации глава туристического департамента Константин Шестаков заявил, что в 2018 году поступления от предприятий туротрасли составили 4,3 миллиарда рублей, из них налоги – 1,6 миллиарда рублей. Суммарный прирост поступлений составил почти семь процентов, по налогам – 12 процентов.

Шестаков предложил губернатору региона Олегу Кожемяко рассмотреть возможность создания туристической полиции. По его словам, туристы теряют вещи, иногда случаются кражи и нештатные ситуации. Чиновник отметил, что полицейские могли бы также проверять правомерность проведения экскурсий иностранцами.

В свою очередь Кожемяко отметил целесообразность данного решения. По его словам, необходимо изучить все данные, в том числе о лицензии у экскурсоводов, По его словам, возможно пойдет речь о ходатайстве перед правительством о создании данного ведомства.