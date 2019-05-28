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Китай остановил закупки иранской нефти, сообщает WSJ

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3:02   28 Мая 2019
Весь мир

Китай остановил закупки иранской нефти, сообщает WSJ

Китай остановил закупки иранской нефти, сообщает WSJ

Китай прекратил закупки нефти из Ирана после вступления в силу американских санкций, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтеотрасли.

Отмечается, что после того, как США объявили о решении не продлевать исключения на покупки нефти из Ирана для определенных стран. После этого Китай, а также Индия, Япония, Турция, Южная Корея полностью прекратили прямые закупки иранской нефти.

По словам члена экономической комиссии иранского парламента Рахима Заре, эти страны, а также Италия, Греция и Тайвань покупали в марте 1,6 миллиона баррелей ежедневно. Он отметил, что сейчас данные государства действительно соблюдают американские санкции.

WSJ со ссылкой на источник в нефтяной промышленности Ирана отмечает, что у Китая достаточно проблем с США, поэтому Пекин не хочет давать Вашингтону очередной повод.

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Автор: Олег Королев
#иран #китай #wsj

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