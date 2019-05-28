Мадуро заявил о возможности мирного решения конфликта в Венесуэле

Венесуэльские власти верят в возможность найти на переговорах с оппозицией в Норвегии мирное решение по ситуации в стране, заявил президент страны Николас Мадуро.

По его словам, в Норвегии сейчас находится делегация, возглавляемая вице-президентом Хорхе Родригесом, в составе которой также есть губернатор Эктор Родригес и министр иностранных дел Хорхе Арреаса. Он отметил, что Каракас верит в мирное решение конфликта в стране.

В минувшую субботу норвежский МИД сообщил, что представители Мадуро и главы оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом страны, решили встретиться в Осло.

Мадуро отметил, что представители официальных властей находятся в Норвегии и разговаривают с экстремистской оппозицией, стремясь найти мирное решение в рамках национального диалога. Он подчеркнул, что Венесуэла выступает против насилия, военной интервенции и госпереворота.

При этом он подчеркнул, что Венесуэла уважает правила игры, установленные Норвегией для участия в переговорах, поэтому не будет раскрывать деталей о встрече. Мадуро отметил, что власти развенчают ложные заявления о встрече со стороны оппозиции.