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2:28   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, заявил украинский депутат

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, заявил украинский депутат

Украина закупает в Европе газ по цене, превышающей его реальную стоимость в два раза. Об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь на заседании глав фракций и председателей комитетов украинского парламента.

По его словам, на данный момент стоимость газа в Европе значительно упала, однако Украине приходится покупать его дороже из-за требований Международного валютного фонда (МВФ).

Бондарь отметил, что в правительстве Украины заявляют о невозможности снижения стоимости газа, поскольку она формируется на европейских хабах. По этой причине украинской стороне приходиться закупать голубое топливо по цене 300-320 долларов за тысячу кубов.

Нардеп подчеркнул, что стоимость газа в Европе уже опустилась до двухсот долларов, однако Киев не может закупать за данную стоимость из-за старых контрактов. Он отметил, что цена на газ на европейском хабе TTF в Нидерландах опустилась до 160 долларов, в британском хабе NBP - до 140.

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Автор: Олег Королев
#украина #газ #мвф

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