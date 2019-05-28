МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, заявил украинский депутат

Украина закупает в Европе газ по цене, превышающей его реальную стоимость в два раза. Об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь на заседании глав фракций и председателей комитетов украинского парламента.

По его словам, на данный момент стоимость газа в Европе значительно упала, однако Украине приходится покупать его дороже из-за требований Международного валютного фонда (МВФ).

Бондарь отметил, что в правительстве Украины заявляют о невозможности снижения стоимости газа, поскольку она формируется на европейских хабах. По этой причине украинской стороне приходиться закупать голубое топливо по цене 300-320 долларов за тысячу кубов.

Нардеп подчеркнул, что стоимость газа в Европе уже опустилась до двухсот долларов, однако Киев не может закупать за данную стоимость из-за старых контрактов. Он отметил, что цена на газ на европейском хабе TTF в Нидерландах опустилась до 160 долларов, в британском хабе NBP - до 140.