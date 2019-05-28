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2:03   28 Мая 2019
Россия

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Погранслужба РФ должна жестко пресекать любые попытки проникновения в Россию международных террористов, а также ликвидировать каналы незаконной миграции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В обращении в честь Дня пограничника Путин отметил, что границы России самые протяженные в мире, и задача пограничников - надежно охранять их по всему периметру. Президент подчеркнул, что они должны предотвращать попытки проникновения международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных группировок, а также выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции.

Путин отметил, что пограничники должны активно задействовать для этого весь имеющийся потенциал, в том числе подразделений мобильных действий и спецназначения. Он подчеркнул важность освоения новейшей техники для повышения эффективности защиты границ.

В своем поздравлении президент отметил роль ветеранов службы, которые первыми принимали удар агрессора. Он отметил, что в 1941 году пограничники первыми вступили в бой с нацистами на рубежах страны от Баренцева до Черного моря.

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Автор: Олег Королев
#путин #пограничники #день пограничника

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