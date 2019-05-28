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1:41   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Тимошенко прокомментировала решение Зеленского распустить Верховную раду

Тимошенко прокомментировала решение Зеленского распустить Верховную раду

Глава партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что решение украинского президента Владимира Зеленского распустить Верховную раду является законным.

По словам политика, данное решение о роспуске было правильным. Тимошенко отметила, что Зеленский должен был это сделать.

Политик заявила, что ее команда изучила основания для роспуска. По ее словам, состав украинского парламента должен быть распущен, если в коалиции менее 226 депутатов. Отсутствие большинства в Верховной раде является «юридически установленным фактом», заявила Тимошенко.

Также глава «Батькивщины» отметила, что украинский Конституционный суд, в который поступила жалоба от ряда депутатов, не сможет изменить данное решение.

Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля. Очередные выборы в Раду планировались в октябре.

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Автор: Олег Королев
#украина #тимошенко

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