Тимошенко прокомментировала решение Зеленского распустить Верховную раду

Глава партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что решение украинского президента Владимира Зеленского распустить Верховную раду является законным.

По словам политика, данное решение о роспуске было правильным. Тимошенко отметила, что Зеленский должен был это сделать.

Политик заявила, что ее команда изучила основания для роспуска. По ее словам, состав украинского парламента должен быть распущен, если в коалиции менее 226 депутатов. Отсутствие большинства в Верховной раде является «юридически установленным фактом», заявила Тимошенко.

Также глава «Батькивщины» отметила, что украинский Конституционный суд, в который поступила жалоба от ряда депутатов, не сможет изменить данное решение.

Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля. Очередные выборы в Раду планировались в октябре.