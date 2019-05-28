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1:26   28 Мая 2019
Россия

Чайка внес кандидатуру столичного прокурора на согласование в Мосгордуму

Чайка внес кандидатуру столичного прокурора на согласование в Мосгордуму

Генеральный прокурор России Юрий Чайка внес кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора Москвы на согласование. Об этом сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

Отмечается, что кандидатура Попова, внесенная генпрокурором, будет рассмотрена на ближайшим заседании московского парламента.

На данный момент обязанности столичного прокурора исполняет Олег Манаков

Денис Попов с февраля 2018 года является прокурором Дагестана. За последний год в республике были возбуждены уголовные дела в отношении ряда значимых региональных чиновников, включая экс-премьера Абдусамада Гамидова и его заместителей. Под уголовное расследование попали министры и главы ведомств. Кампания по декриминализации была объявлена после того, как в регионе были выявлены массовые хищения газа и денег, оплаченных потребителями газа.  

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Автор: Олег Королев
#чайка #генпрокурор #мосгордума

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