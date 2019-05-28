Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

 Чайка внес кандидатуру столичного прокурора на согласование в Мосгордуму

Чайка внес кандидатуру столичного прокурора на согласование в Мосгордуму
Тимошенко прокомментировала решение Зеленского распустить Верховную раду

Тимошенко прокомментировала решение Зеленского распустить Верховную раду

 Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»
Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

 Около 450 боевиков «ан-Нусры»* атаковали военных в сирийской провинции Хама

Около 450 боевиков «ан-Нусры»* атаковали военных в сирийской провинции Хама
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

 Чайка внес кандидатуру столичного прокурора на согласование в Мосгордуму

Чайка внес кандидатуру столичного прокурора на согласование в Мосгордуму
Тимошенко прокомментировала решение Зеленского распустить Верховную раду

Тимошенко прокомментировала решение Зеленского распустить Верховную раду

 Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»
Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

 Около 450 боевиков «ан-Нусры»* атаковали военных в сирийской провинции Хама

Около 450 боевиков «ан-Нусры»* атаковали военных в сирийской провинции Хама
1:06   28 Мая 2019
Весь мир

Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

Киев намерен добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса, заявила заместитель министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, присвоение статуса снимет «многие существующие по сей день вопросы». Дипломат подчеркнула, что также речь идет о некой «правовой неопределенности», а также о «спекуляциях» России статусом Керченского пролива как внутреннего.

Замглавы МИД Украины подчеркнула необходимость выполнения Украиной и Россией договора об использовании Керченского пролива и Азовского моря от 2003 года.

Согласно документу, Азовское море было отнесено к категории внутренних вод России и Украины. В 2012 году было заключено дополнительное соглашение о мерах безопасности.

В ноябре минувшего году три украинских военных корабля нарушили российскую государственную границу, войдя во временно закрытую акваторию. Российские пограничники задержали нарушителей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освобождения украинских моряков. При этом в решении не говорится о прекращении уголовного дела.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #украина #керченский пролив

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...