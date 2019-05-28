Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

Киев намерен добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса, заявила заместитель министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, присвоение статуса снимет «многие существующие по сей день вопросы». Дипломат подчеркнула, что также речь идет о некой «правовой неопределенности», а также о «спекуляциях» России статусом Керченского пролива как внутреннего.

Замглавы МИД Украины подчеркнула необходимость выполнения Украиной и Россией договора об использовании Керченского пролива и Азовского моря от 2003 года.

Согласно документу, Азовское море было отнесено к категории внутренних вод России и Украины. В 2012 году было заключено дополнительное соглашение о мерах безопасности.

В ноябре минувшего году три украинских военных корабля нарушили российскую государственную границу, войдя во временно закрытую акваторию. Российские пограничники задержали нарушителей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освобождения украинских моряков. При этом в решении не говорится о прекращении уголовного дела.