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Около 450 боевиков «ан-Нусры»* атаковали военных в сирийской провинции Хама

Около 450 боевиков «ан-Нусры»* атаковали военных в сирийской провинции Хама

 Израиль атаковал сирийскую ракетную установку в провинции Кунейтра

Израиль атаковал сирийскую ракетную установку в провинции Кунейтра
0:43   28 Мая 2019
Весь мир

Около 450 боевиков «ан-Нусры»* атаковали военных в сирийской провинции Хама

Около 450 боевиков «ан-Нусры»* атаковали военных в сирийской провинции Хама

Около 450 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»* атаковали позиции правительственных сил в сирийской провинции Хама. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

Он уточнил, что ночью в воскресенье боевики «ан-Нусры»* и союзных ей формирований нанесли удар с двух направлений по правительственным силам, базирующимся около населенного пункта Кафер-Нбуда. В штурме участвовали около 450 террористов, пять БМП, семь танков, 12 внедорожников с пулеметами. Атака также сопровождалась огнем из трех установок РСЗО.

Согласно данным ЦПВС, в ходе боя правительственные силы уничтожили три танка, две установки РСЗО, шесть автомобилей, БМП и около сотни террористов.

Купчишин также отметил, что в Идлибской зоне деэсклации продолжаются нарушение режима прекращения огня. Так, в регионе зафиксированы обстрелы 12 населенных пунктов.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена российским судом.

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Автор: Олег Королев
#сирия #джебхат ан-нусра

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