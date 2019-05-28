Израиль атаковал сирийскую ракетную установку в провинции Кунейтра

Армия Израиля заявила об атаке сирийской системы ПВО, из которой ранее был мог быть обстрелян израильский самолет.

Отмечается, что в понедельник армия Израиля зафиксировала сирийской стороны огонь по израильскому самолету, который выполнял дежурный полет на севере страны. Сообщается, что зенитный снаряд рухнул на территории САР.

В сообщении армейской пресс-службы заявляется, что армия обороны Израиля в ответ атаковала пусковую установку, из которой осуществлялась стрельба.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что сирийская армия безуспешно пыталась сбить самолет Израиля. Он подчеркнул, что политика страны ясна - она не терпит агрессии против нее и готова отвечать «сильно и решительно» на провокации.

Ранее государственное сирийское агентство SANA сообщало, что атаке израильской авиации подверглось поселение Тель Шаар, расположенное в провинции Кунейтра. В результате удара погиб офицер, двое солдат ранены.