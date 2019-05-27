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Активисток Femen оштрафовали на тысячу евро за эксгибиционизм в центре Парижа

Активисток Femen оштрафовали на тысячу евро за эксгибиционизм в центре Парижа

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22:49   27 Мая 2019
Весь мир

Активисток Femen оштрафовали на тысячу евро за эксгибиционизм в центре Парижа

Активисток Femen оштрафовали на тысячу евро за эксгибиционизм в центре Парижа

Активисток движения Femen, напавших в прошлом ноябре на кортеж главы США Дональда Трампа, оштрафовали на тысячу евро по обвинению в непристойном поведении. Об этом проинформировали на телеканале BFMTV.

Нападение на кортеж американского президента произошло 10 ноября 2018 года. Тогда в Париже проходили масштабные мероприятия в честь годовщины завершения Первой мировой войны. Три обнаженные по пояс девушки пытались остановить кортеж Трампа в центре столицы, но были задержаны правоохранителями.

Активисток Femen оштрафовали на тысячу евро за эксгибиционизм в центре Парижа

В марте прокурор просил суд приговорить задержанных к тюрьме на месяц, однако суд ограничился штрафом. Их признали виновными в эксгибиционизме, хотя подсудимые заявили, что использовали свое тело в политических целях.

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Автор: Ольга Шпакова
#трамп #париж #общество #весь мир #femen

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