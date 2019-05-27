ВВС Израиля уничтожили сирийскую ракетную установку в провинции Эль-Кунейтра

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам армии САР в районе населенного пункта Тель Шаар в провинции Эль-Кунейтра. Район располагается в 40 километрах от Дамаска. Об этом проинформировали в агентстве SANA.

В сообщении указывается, что в результате удара погиб офицер, двое солдат ранены.

В сообщении ВС Израиля говорится, что их армия уничтожила сирийскую установку ПВО в ответ на обстрел своего истребителя, который был зафиксирован ранее в понедельник.