Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Правая рука» Навального Волков умудрился получить новую «административку» даже в СИЗО

«Правая рука» Навального Волков умудрился получить новую «административку» даже в СИЗО

 Беглов поздравил петербуржцев с Общероссийским днем библиотек

Беглов поздравил петербуржцев с Общероссийским днем библиотек
Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

 Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии разногласий между Москвой и Минском

Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии разногласий между Москвой и Минском
Активисток Femen оштрафовали на тысячу евро за эксгибиционизм в центре Парижа

Активисток Femen оштрафовали на тысячу евро за эксгибиционизм в центре Парижа

 ВВС Израиля уничтожили сирийскую ракетную установку в провинции Эль-Кунейтра

ВВС Израиля уничтожили сирийскую ракетную установку в провинции Эль-Кунейтра
«Правая рука» Навального Волков умудрился получить новую «административку» даже в СИЗО

«Правая рука» Навального Волков умудрился получить новую «административку» даже в СИЗО

 Беглов поздравил петербуржцев с Общероссийским днем библиотек

Беглов поздравил петербуржцев с Общероссийским днем библиотек
Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

 Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии разногласий между Москвой и Минском

Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии разногласий между Москвой и Минском
Активисток Femen оштрафовали на тысячу евро за эксгибиционизм в центре Парижа

Активисток Femen оштрафовали на тысячу евро за эксгибиционизм в центре Парижа

 ВВС Израиля уничтожили сирийскую ракетную установку в провинции Эль-Кунейтра

ВВС Израиля уничтожили сирийскую ракетную установку в провинции Эль-Кунейтра
22:36   27 Мая 2019
Весь мир

ВВС Израиля уничтожили сирийскую ракетную установку в провинции Эль-Кунейтра

ВВС Израиля уничтожили сирийскую ракетную установку в провинции Эль-Кунейтра

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам армии САР в районе населенного пункта Тель Шаар в провинции Эль-Кунейтра. Район располагается в 40 километрах от Дамаска. Об этом проинформировали в агентстве SANA.

В сообщении указывается, что в результате удара погиб офицер, двое солдат ранены.

В сообщении ВС Израиля говорится, что их армия уничтожила сирийскую установку ПВО в ответ на обстрел своего истребителя, который был зафиксирован ранее в понедельник.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#сирия #происшествия #ввс израиля #израиль #эль-кунейтра

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...