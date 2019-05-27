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22:10   27 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

О том, что российского артиста внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщили в понедельник.

На портале «Украина.ру» в качестве причин отмечается, что Галустян с мая 2016 года входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия». В ходе президентских выборов 2018 года он примкнул к движению Putin Team. Также он неоднократно «нарушал государственную границу Украины».

Напомним, что в марте сайт «Миротворец» внес в свой список Елену Зеленскую с формулировкой «Информатор боевиков НВФ». Через сутки фамилию супруги лидера президентской гонки на Украине удалили.

«Миротворец» обнародует данные журналистов, деятелей культуры, политиков, которые якобы являются изменниками Украины.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #политика #миротворец #галустян

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