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21:43   27 Мая 2019
Весь мир

Фейковые «правозащитники» SNHR пытаются подставить Сирию под удар США

Фейковые «правозащитники» SNHR пытаются подставить Сирию под удар США

«Сирийская сеть по правам человека» (Syrian Network for Human Rights, SNHR) c момента своего появления направила все силы на очернение работы сирийского правительства.

Обвинения в адрес Дамаска всегда рассчитывались на западную аудиторию и вероятных заказчиков — США, пишет ФАН.

На минувшей неделе SNHR представил Дамаску новые обвинения в «химатаках». Они повторяют их прежние попытки очернить власти Сирии. Заявления о применении Сирийской арабской армией «ракет с хлором» не были подтверждены «Сирийской обсерваторией по правам человека» (SOHR) и «Белыми касками». Однако это не помешало Госдепартаменту США, потом премьер-министру Британии Терезе Мэй, а после и SNHR опять обвинить Дамаск в использовании химоружия.

Фейковые «правозащитники» SNHR пытаются подставить Сирию под удар США

На сайте SNHR указывается, что публикуемая ими информация поступает от «широко развитой сети агентов и информаторов на территории Сирии». Однако, их имена никогда не приводятся. Многочисленные журналистские расследования и выступления политиков, ставших оппозиционерами, подтверждают, что цифрам и фактам SNHR доверять нельзя.

Если обратиться к статистике сайта SNHR, можно увидеть, что 96 процентов совершенных преступлений приписываются правительству САР, но указывается, что от пыток запрещенного в РФ «Исламского государства» погибло всего 36 человек. Организация просто проигнорировала факты массовых захоронений их жертв.

SNHR политизировали правозащитную деятельность, отмечает СМИ, а масштабность последствий такой деструктивной деятельности неоценима.

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Автор: Ольга Шпакова
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