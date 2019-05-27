«Сирийская сеть по правам человека» (Syrian Network for Human Rights, SNHR) c момента своего появления направила все силы на очернение работы сирийского правительства.

Обвинения в адрес Дамаска всегда рассчитывались на западную аудиторию и вероятных заказчиков — США, пишет ФАН.

На минувшей неделе SNHR представил Дамаску новые обвинения в «химатаках». Они повторяют их прежние попытки очернить власти Сирии. Заявления о применении Сирийской арабской армией «ракет с хлором» не были подтверждены «Сирийской обсерваторией по правам человека» (SOHR) и «Белыми касками». Однако это не помешало Госдепартаменту США, потом премьер-министру Британии Терезе Мэй, а после и SNHR опять обвинить Дамаск в использовании химоружия.

На сайте SNHR указывается, что публикуемая ими информация поступает от «широко развитой сети агентов и информаторов на территории Сирии». Однако, их имена никогда не приводятся. Многочисленные журналистские расследования и выступления политиков, ставших оппозиционерами, подтверждают, что цифрам и фактам SNHR доверять нельзя.

Если обратиться к статистике сайта SNHR, можно увидеть, что 96 процентов совершенных преступлений приписываются правительству САР, но указывается, что от пыток запрещенного в РФ «Исламского государства» погибло всего 36 человек. Организация просто проигнорировала факты массовых захоронений их жертв.

SNHR политизировали правозащитную деятельность, отмечает СМИ, а масштабность последствий такой деструктивной деятельности неоценима.