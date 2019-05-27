Министр туризма Туниса обвинил оппонентов в распространении фейков

Министр туризма Туниса обвинил политических конкурентов в найме израильской компании для распространения фэйков, направленных против правительства.

Рене Трабелси в эфире местной радиостанции 27 мая, в понедельник, заявил, что тунисские партии наняли эту компанию, чтобы распространять клевету, направленную против правительства и президента. Они не рады видеть прогресс, достигнутый правительством Туниса, заявил министр, но не назвал тех, кто якобы нанял компанию.

По его словам, это стало очевидно после того, как Facebook заблокировал израильскую консалтинговую компанию «Группа Архимед». Данная фирма занимается срывом выборов в различных странах. Тунис оказался среди стран-мишеней наряду с другими франкоязычными африканскими странами.

Стоит отметить, что Рене Трабелси является первым в истории Туниса министром-евреем.