«Правая рука» Навального Волков умудрился получить новую «административку» даже в СИЗО

В отношении соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова, который в настоящее время отбывает наказание в виде 20 суток в СИЗО, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Об этом сообщил в Facebook директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов.

Поводом стало сообщение в сети микроблогов Twitter: 23 апреля глава штаба Навального опубликовал видеозапись, на которой оглашают решение по первому делу об оскорблении власти, сопроводив ее нецензурным комментарием. Нарушителю грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Напомним, сейчас Волков находится за решеткой по делу о несанкционированной акции. Ранее телеканал НТВ выпустил фильм-расследование, в котором сообщалось не только о схемах обмана, используемых Волковым на выборах, но и о дорогостоящей заграничной недвижимости «правой руки» Навального. Журналисты сообщают, что Волков — не единственный сотрудник Навального, замеченный в сомнительных аферах.

Федеральное агентство новостей отмечало, что Навальный получает финансирование на «борьбу с коррупцией» от богатых инвесторов, ведь простые россияне не спешат жертвовать на инициативы блогера. Сообщалось, что созданный им «Профсоюз Навального» не зарегистрирован официально и вмешивается в работу медицинских учреждений.

Ближайшая помощница Навального и юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь и вовсе была замечена в коррупционных скандалах. ФАН сообщает, что она сотрудничает с семьей столичных предпринимателей Тимофеевых, против которых заведено несколько уголовных дел.

СМИ стало известно и о шантаже, используемом Навальным при общении с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Соболь виделась с предпринимателем и вымогала у него 300 миллионов рублей на муниципальную кампанию: в обмен на эту сумму Навальный обещал прекратить полностью сфабрикованное «расследование» о заболеваниях в детских учреждениях Москвы, сообщили журналисты.