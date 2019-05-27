Беглов поздравил петербуржцев с Общероссийским днем библиотек

Глава Петербурга отметил, что Северная столица является одним из самых читающих городов и отметил символизм того, что День города и Общероссийский день библиотек совпадают. Торжество состоялось в Государственной академической капелле Петербурга. Беглов поблагодарил сотрудников за работу и поздравил с Днем города.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Петербурга поздравил митрополита Владимира (Котлярова) с 90-летием. Поздравление Беглова юбиляру зачитал глава отдела по связям с религиозными объединениями администрации петербургского губернатора Владимир Иванов.