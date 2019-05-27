Внук депутата пообещал «сломать голову» учителю и однокласснику

Второклассник школы №3 в Вологде угрожал своему однокласснику и учительнице: на неуправляемое поведение внука областного депутата жалуются родители других учеников. Об этом сообщает издание Newsvo, публикуя видео с камер наблюдения в классе.

Мальчик подходит к однокласснику и замахивается на него кулаком, угрожая «сломать голову», но за жертву заступается учительница. «Только тронь», — предупреждает педагог непослушного второклассника. В ответ разъяренный школьник идет к женщине и начинает угрожать уже ей.

Со ссылкой на слова родителя издание сообщает, что этот ученик не в первый раз устраивает подобное. Он регулярно дерется, оскорбляет детей и взрослых — из-за поведения мальчика родители его одноклассников решили поставить в классе камеры видеонаблюдения за свой счет.

Отмечается, что руководство школы не предпринимает действий для решения этой проблемы. Родители предполагают, что отсутствие каких-либо мер со стороны администрации школы может объясняться членством директора заведения в городской Думе и депутатским статусом дедушки мальчика.