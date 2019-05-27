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Беглов пообещал лично отвечать за реализацию планов по развитию Петербурга

Беглов пообещал лично отвечать за реализацию планов по развитию Петербурга

 Внук депутата пообещал «сломать голову» учителю и однокласснику

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20:12   27 Мая 2019
Россия

Беглов пообещал лично отвечать за реализацию планов по развитию Петербурга

Беглов пообещал лично отвечать за реализацию планов по развитию Петербурга

Александр Беглов в очередном «Губернаторском эфире» подтвердил свои намерения участвовать в выборах.

Обращение главы города прозвучало в рамках еженедельной программы «Губернаторский эфир» на «Радио России». Беглов рассказал о проектах, которые ожидают Петербург в скором времени и выразил благодарность за поддержку.

За последние месяцы правительство начало работать над реализацией масштабных проектов по преображению Северной столицы. Во всех районах ведутся работы по благоустройству. В течение этого лета в городе планируют открыть новые парковые зоны и скверы. Беглов также пообещал горожанам привести в порядок их любимые места.

Врио губернатора Петербурга также заявил, что положено начало созданию новых общественных пространств в центре города - близ Новой Голландии, возле Таврического сада и на Тучковом буяне. Российский президент уже одобрил проект нового парка в центре города на Неве.

Беглов пообещал лично отвечать за реализацию планов по развитию Петербурга

Ранее сообщалось, что Беглов дал распоряжение решить проблему с высоким автомобильным трафиком на проспекте Энергетиков в Петербурге.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #политика #беглов

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