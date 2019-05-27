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Крупные учения ПВО НАТО пройдут в Польше в июне

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19:36   27 Мая 2019
Весь мир

Крупные учения ПВО НАТО пройдут в Польше в июне

Крупные учения ПВО НАТО пройдут в Польше в июне

Международные учения с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в Европе «Tobruq Legacy-19» состоятся в Польше в первой половине июня.

Часть мероприятий будет проводиться в центре обучения сухопутных войск в Ожише, который находится в 60 километрах от Калининградской области, пишет Defence24.

В учениях поучаствуют подразделения из Польши, Венгрии, ФРГ, Нидерландов, Румынии, Словакии, Америки, Чехии и Британии. Сообщается, что будет задействовано около 4,8 тысячи военных и 1,2 тысячи единиц техники.

Входе учений будут применяться ракетные системы средней дальности Patriot, а также комплексы малой дальности NASAMS, Hawk, Kub, Osa.

Также учения развернутся на центральном полигоне ВВС Польши (Устка), на 21-м центральном авиаполигоне (Надажице) и в центре полигонного обучения сухопутных войск (Ожиш).

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в масштабных антитеррористических учениях поучаствовали боле тысячи силовиков и военнослужащих.

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Автор: Ольга Шпакова
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