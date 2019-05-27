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19:39   27 Мая 2019
Россия

Стерлигов предложил казнить школьников за откровенную вечеринку

Стерлигов предложил казнить школьников за откровенную вечеринку

Предприниматель и православный активист Герман Стерлигов в эфире телеканала НТВ предложил казнить школьников из Владивостока за флешмоб в откровенных нарядах.  

«Я христианин и поэтому считаю, что таковые заслуживают смерти», — прокомментировал предприниматель развлечение выпускников, нарядившихся в БДСМ-костюмы на «день непослушания» перед окончанием 11 класса.

В ответ на возмущение ведущего, отметившего жестокое отношение Стерлигова к несовершеннолетним, православный предприниматель подчеркнул, что возраст не является проблемой для целенаправленного убийства подростков.

«Никакого ограничения по возрасту для наказания за [мужские гомосексуальные отношения] нет», — заверил ведущего Стерлигов.

Присутствующие в эфире не одобрили предложение бизнесмена, попытавшись поспорить с ним.  

«Знаете, такие как Вы — ходячая пропаганда атеизма», — ответил предпринимателю один из гостей студии.

Стерлигов предложил казнить школьников за откровенную вечеринку

Стерлигов не отказался от своих слов, но из-за законодательства РФ, не предусматривающего казни, предложил не менее радикальный вариант решения конфликта.

«Поскольку никто не будет казнить этих людей, поскольку у нас совершенно безбожная страна и безбожные власти, я предлагаю другой выход, который ликвидирует все накопившиеся проблемы… Я предлагаю повсеместно вырубить электричество», — сообщил Стерлигов.

Предприниматель отметил, что обесточить следует не только россиян, но и «весь мир». Он подчеркнул, что таким образом спецслужбы могут спасти Землю от неминуемой катастрофы. «И если мы не вырубим электричество, мы все вымрем», — заключил Стерлигов.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов возложил вину за БДСМ-вечеринку школьников на директора школы, «Дом-2» и пиво.

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Автор: Александра Леснова
#россия #школьники #новости #общество #выпускной #стерлигов

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