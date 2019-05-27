Две тысячи мигрантов пытались незаконно въехать в ЕС через Россию в 2018 году

Две с половиной тысячи мигрантов пытались незаконно въехать в страны Европы, используя Россию. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Погранслужбы ФСБ России Владимира Кулишова.

По его словам, мигранты под видом футбольных болельщиков попытались попасть в Западную и Северную Европу, пользуясь РФ как транзитной страной.

«Так, в 2018 году были задержаны свыше 2,5 тыс. мигрантов, преимущественно выходцев из Марокко, Нигерии, Бангладеш, Пакистана, Шри-Ланки, Вьетнама и Алжира», — заявил он.

Он добавил, что большая часть въехала в РФ по персонифицированным картам зрителя ЧМ по футболу. Нелегалы попытались воспользоваться безвизовым въездом в Россию. Чаще всего их задерживали на российско-финляндской границе. Также они попадались на границе со странами Балтии и Украиной.

Ранее сообщалось, что ФСБ перекрыли канал незаконной миграции в Краснодарском крае.