Беглов поучаствует в губернаторских выборах Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в понедельник, 27 мая, сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на предстоящих выборах главы города. Беглов, выступая в рамках программы «Губернаторский эфир» на «Радио России» поблагодарил петербуржцев, которые поддержали его инициативы.

«Спасибо за ваши предложения продолжить работу в интересах Петербурга в ближайшие годы», — сказал он.

По его словам, любовь к городу объединяет ленинградцев-петербуржцев вне зависимости от возраста и убеждений. Люди сообщают в социальных сетях, какие изменения хотят видеть, оценивают работу властей в этом направлении.

«Вы помогаете мне, поправляете, если мы ошибаемся, обращаете внимание на самые острые проблемы», — объяснил Беглов.

Врио главы города подчеркнул, что стремится сверять каждый шаг с горожанами ведь правительство Петербурга должно работать в интересах людей, поэтому диалог власти и жителей необходим. Беглов решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Петербурга, потому что искренне любит город и желает принести пользу людям.