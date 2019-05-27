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19:14   27 Мая 2019
Россия

Беглов поучаствует в губернаторских выборах Петербурга

Беглов поучаствует в губернаторских выборах Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в понедельник, 27 мая, сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на предстоящих выборах главы города. Беглов, выступая в рамках программы «Губернаторский эфир» на «Радио России» поблагодарил петербуржцев, которые поддержали его инициативы. 

«Спасибо за ваши предложения продолжить работу в интересах Петербурга в ближайшие годы», — сказал он.

По его словам, любовь к городу объединяет ленинградцев-петербуржцев вне зависимости от возраста и убеждений. Люди сообщают в социальных сетях, какие изменения хотят видеть, оценивают работу властей в этом направлении. 

«Вы помогаете мне, поправляете, если мы ошибаемся, обращаете внимание на самые острые проблемы», — объяснил Беглов. 

Врио главы города подчеркнул, что стремится сверять каждый шаг с горожанами ведь правительство Петербурга должно работать в интересах людей, поэтому диалог власти и жителей необходим. Беглов решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Петербурга, потому что искренне любит город и желает принести пользу людям.

«Вместе нам будет по плечу решение любых, самых сложных задач», — резюмировал он.

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Автор: Олег Королев
#россия #петербург #общество #беглов

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