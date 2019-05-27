Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Курганской области

Авария с участием бензовоза произошла на трассе «Иртыш» в Курганской области. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 16:22 мск поступило сообщение о том, что на трассе Р-254 «Иртыш» на 278 км произошло ДТП с участием бензовоза «КамАЗ» и легкового автомобиля, — заявили в ведомстве.

Как сообщает агентство, бензовоз перевозил дизельное топливо. В результате ДТП он перевернулся и загорелся. Пострадавших и погибших нет, сообщают в МЧС.

Движение на трассе перекрыто по соображениям безопасности. В ведомстве сообщили, что открытое горение ликвидировано. На месте аварии находятся пожарные. ГИБДД Курганской области организовали объезд через Курган.

Последствия аварии ликвидируют более 35 человек. Кроме того, используется 13 единиц техники.

Марка легкового автомобиля, столкнувшегося с бензовозом, — Nissan Qashqai.