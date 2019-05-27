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Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии разногласий между Москвой и Минском

Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии разногласий между Москвой и Минском

 Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

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19:03   27 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии разногласий между Москвой и Минском

Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии разногласий между Москвой и Минском

Страны придерживаются единых позиций по многим вопросам, заявил Владимир Макей. Белоруссия и Россия придерживаются единой позиции по многим актуальным вопросам, отметил министр иностранных дел Белоруссии.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с белорусским коллегой сказал, что положения договора о Союзном государстве между Россией и Белоруссией не подвергается сомнению.

Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии разногласий между Москвой и Минском

Встреча двух министров состоялась в Москве 27 мая. До этого они общались по телефону 15 мая. В ходе предыдущего общения главы внешнеполитических ведомств обсудили сотрудничество и взаимодействие своих министерств.

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Автор: Ольга Шпакова
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