Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии разногласий между Москвой и Минском

Страны придерживаются единых позиций по многим вопросам, заявил Владимир Макей. Белоруссия и Россия придерживаются единой позиции по многим актуальным вопросам, отметил министр иностранных дел Белоруссии.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с белорусским коллегой сказал, что положения договора о Союзном государстве между Россией и Белоруссией не подвергается сомнению.

Встреча двух министров состоялась в Москве 27 мая. До этого они общались по телефону 15 мая. В ходе предыдущего общения главы внешнеполитических ведомств обсудили сотрудничество и взаимодействие своих министерств.