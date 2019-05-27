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18:51   27 Мая 2019
Россия

Договор о Союзном государстве РФ и Белоруссии не ставится под сомнение

Договор о Союзном государстве РФ и Белоруссии не ставится под сомнение

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договор о Союзном государстве России и Белоруссии планируется к подписанию «в обозримом будущем». Об этом министр сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем, пишет ТАСС.

Лавров сообщил, что страны завершают процедуры по подготовке договора: сейчас прорабатывается вопрос о взаимном признании виз, что обеспечит подписание в обозримом будущем.

 «По этому документу завершаются процедуры, которые позволят его в обозримом будущем подписать», — сообщил Лавров журналистам.

Предпоследний разговор между Лавровым и Макеем состоялся 15 мая. Министры обсуждали по телефону вопросы российско-белорусского сотрудничества и взаимодействия МИД двух стран.

Договор о Союзном государстве РФ и Белоруссии не ставится под сомнение

Напомним, президент Владимир Путин может обсудить с главой Белоруссии Александром Лукашенко закупку нефти Минском у Казахстана: ранее руководство республики предложило активизировать переговоры по поставкам казахстанской нефти. Возможно, диалог состоится во время саммита ЕАЭС в Нур-Султане.

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Автор: Александра Леснова
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