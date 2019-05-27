Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

Бельгийские полицейские в понедельник, 27 мая, проверили северный вокзал в Брюсселе после сообщения о «минировании». Посетителей и сотрудников вокзала эвакуировали. Железнодорожная компания SNCB сообщила об отмене движения поездов.

En raison d'une alerte à la bombe les trains ne s'arrêtent pour l'instant pas en gare de Bruxelles-Nord. Veuillez suivre les ordres des autorités sur place. #SNCB pic.twitter.com/BmcddEtg2M — SNCB (@SNCB) 27 мая 2019 г.

По информации центра управления городским движением, оцепление сняли, поэтому сотрудники северного вокзала в Брюсселе вернулись на рабочие места. представители SNCB подтвердили, что поезда вновь останавливаются на вокзале.

Бельгийские полицейские уточнили, что периметр безопасности установили в качестве меры предосторожности, и «такие меры предпринимаются каждый раз при поступлении и проверке сигналов».