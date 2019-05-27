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 Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»
18:45   27 Мая 2019
Весь мир

Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

Бельгийские полицейские в понедельник, 27 мая, проверили северный вокзал в Брюсселе после сообщения о «минировании». Посетителей и сотрудников вокзала эвакуировали. Железнодорожная компания SNCB сообщила об отмене движения поездов.

 

По информации центра управления городским движением, оцепление сняли, поэтому сотрудники северного вокзала в Брюсселе вернулись на рабочие места. представители SNCB подтвердили, что поезда вновь останавливаются на вокзале.

Бельгийские полицейские уточнили, что периметр безопасности установили в качестве меры предосторожности, и «такие меры предпринимаются каждый раз при поступлении и проверке сигналов».

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Автор: Анатолий Кубарев
#брюссель

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