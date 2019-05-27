Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

Украина может снова устроить провокацию в Черном и Азовском морях, аналогичную той, которая случилась в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Такого мнения придерживается руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Об этом 27 мая сообщает RT со ссылкой на «Российскую газету».

«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются», — заявил он.

По мнению Кулишова, не исключено, что Украина захочет повторно нарушить границу. Он отметил, что такая угроза сохраняется в Крыму и на Керченской транспортной переправе.

«А также в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — добавил он.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова исключила новые провокации в Керченском проливе.