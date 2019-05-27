Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

 Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием

Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием
Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

 Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии
Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

 Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России

Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России
Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

 Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием

Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием
Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

 Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии
Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

 Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России

Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России
18:38   27 Мая 2019
Россия

Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

Украина может снова устроить провокацию в Черном и Азовском морях, аналогичную той, которая случилась в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Такого мнения придерживается руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. 

Об этом 27 мая сообщает RT со ссылкой на «Российскую газету».

«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются», — заявил он.

По мнению Кулишова, не исключено, что Украина захочет повторно нарушить границу. Он отметил, что такая угроза сохраняется в Крыму и на Керченской транспортной переправе. 

«А также в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — добавил он. 

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова исключила новые провокации в Керченском проливе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...