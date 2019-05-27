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18:24   27 Мая 2019
Россия

Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием

Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в понедельник, 27 мая, поздравил митрополита Владимира (Котлярова) с юбилеем. Глава отдела по связям с религиозными объединениями администрации петербургского губернатора Владимир Иванов зачитал митрополиту Владимиру поздравление Беглова, передает информационное агентство «Невские новости».

Митрополит Владимир родился 27 мая 1929 года в казахстанском городе Актюбинск в семье диакона. В декабре 1995 года его назначили управляющим Санкт-Петербургской и Ладожской епархией, а также постоянным членом Священного Синода. При владыке церкви передали Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру(мужской православный монастырь), а также другие петербургские храмы.

В марте 2014 года Священный Синод удовлетворил прошение митрополита Владимира о почислении на покой. Местом пребывания Синод определил Александро-Невскую Лавру. Также Синод постановил предоставить митрополиту Владимиру должность почетного настоятеля петербургского храма Владимирской иконы Божией Матери с получением соответствующего содержания.

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Автор: Олег Королев
#россия #владимир #общество #митрополит

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