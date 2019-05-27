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18:44   27 Мая 2019
Весь мир

Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России

Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России

Олигарх Михаил Ходорковский, подозреваемый Следственным комитетом РФ в организации убийства мэра Нефтеюганска, назвал борцов с терроризмом в Сирии «бандитами» в эфире Эха Москвы. На скандальное высказывание обратил внимание публицист Руслан Осташко.

Как напоминает автор заметки, в 2018 году отбывший срок за мошенничество бывший нефтяной магнат отправил в ЦАР по туристическим визам трех журналистов с задачей найти базу мифической ЧВК «Вагнер». В опасной поездке их координировал спонсируемый Ходорковским так называемый центр управления расследованиями. Корреспонденты попали в засаду местных бандитов и погибли.

Проживающий в Лондоне олигарх и по сей день пытается переложить ответственность за их смерти на людей из так называемой частной военной компании, напоминает публицист. В критике Евгения Пригожина, которого ряд СМИ бездоказательно связывают с ЧВК, резидент Лондона последователен. Как отмечает Осташко, Ходорковский пытается уколоть бизнесмена при каждом удобном случае и попутно очернить борцов с терроризмом в Сирии и защитников Донбасса.

«Это человек, который использует вооружённых людей, вооружённые отряды для своих бандитских действий. И я очень надеюсь, что международное сообщество на эту тему будет как-то реагировать достаточно жёстко», - заявил Ходорковский в эфире Эха Москвы, комментируя российские антитеррористические инициативы в Сирии.

Ходорковский назвал бандитами борцов с терроризмом в Сирии

Ранее Ходорковский публично оскорбил сирийцев, сравнив их с обезьянами и не извинился за свою расистскую риторику. Напротив, он спорил с комментаторами и отказался брать свои слова обратно, а также засомневался в наличии культуры у граждан Сирии. Такое заявление сделал олигарх в контексте обсуждения продажи российских зенитно-ракетных комплексов сирийской стороне.

«Михаил Борисович, их можно называть как угодно: ЧВК, добровольцы, наемники, патриоты. Но они поехали и уничтожили ИГИЛ*, уничтожили террористов, фашистов. А что сделали вы?», — пишут возмущенный Осташко.

 *ИГИЛ - «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация.

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Автор: Тимофей Булочкин
#донбасс #сирия #ходорковский #осташко

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