Олигарх Михаил Ходорковский, подозреваемый Следственным комитетом РФ в организации убийства мэра Нефтеюганска, назвал борцов с терроризмом в Сирии «бандитами» в эфире Эха Москвы. На скандальное высказывание обратил внимание публицист Руслан Осташко.

Как напоминает автор заметки, в 2018 году отбывший срок за мошенничество бывший нефтяной магнат отправил в ЦАР по туристическим визам трех журналистов с задачей найти базу мифической ЧВК «Вагнер». В опасной поездке их координировал спонсируемый Ходорковским так называемый центр управления расследованиями. Корреспонденты попали в засаду местных бандитов и погибли.

Проживающий в Лондоне олигарх и по сей день пытается переложить ответственность за их смерти на людей из так называемой частной военной компании, напоминает публицист. В критике Евгения Пригожина, которого ряд СМИ бездоказательно связывают с ЧВК, резидент Лондона последователен. Как отмечает Осташко, Ходорковский пытается уколоть бизнесмена при каждом удобном случае и попутно очернить борцов с терроризмом в Сирии и защитников Донбасса.

«Это человек, который использует вооружённых людей, вооружённые отряды для своих бандитских действий. И я очень надеюсь, что международное сообщество на эту тему будет как-то реагировать достаточно жёстко», - заявил Ходорковский в эфире Эха Москвы, комментируя российские антитеррористические инициативы в Сирии.

Ранее Ходорковский публично оскорбил сирийцев, сравнив их с обезьянами и не извинился за свою расистскую риторику. Напротив, он спорил с комментаторами и отказался брать свои слова обратно, а также засомневался в наличии культуры у граждан Сирии. Такое заявление сделал олигарх в контексте обсуждения продажи российских зенитно-ракетных комплексов сирийской стороне.

«Михаил Борисович, их можно называть как угодно: ЧВК, добровольцы, наемники, патриоты. Но они поехали и уничтожили ИГИЛ*, уничтожили террористов, фашистов. А что сделали вы?», — пишут возмущенный Осташко.

*ИГИЛ - «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация.