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18:13   27 Мая 2019
Весь мир

Митинг с требованием отставки Садового проходит у здания горсовета во Львове

Митинг с требованием отставки Садового проходит у здания горсовета во Львове

Несколько десятков человек требуют отставки мэра Львова Андрея Садового. Об этом 27 мая сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина». 

Митингующие установили палатки у здания городского совета и установили плакаты. Они требуют отставки мэра Садового, передает телеканал.

«Участники митинга уверяют, что акция бессрочная, они планируют установить полевую кухню и остаться на ночь», — сказано в сообщении. 

Ранее Садовой заявлял, что его отставку инициировали депутаты горсовета. 

«Порошенко, Лопачак и Козловский зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова. Интерес ребят прост. Избавить город легитимного мэра и грабить с размахом», — написал он в своем Twitter. 

Отдельно Садовий отметил активистов, с «криминальными корнями», которые, по его мнению, разыгрывают протесты. 

«Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы?», — написал он. 

Известно, что местные депутаты уже зарегистрировали несколько постановлений о досрочном прекращении полномочий главы города. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#отставка #львов #требование #садовий

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