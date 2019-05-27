Несколько десятков человек требуют отставки мэра Львова Андрея Садового. Об этом 27 мая сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Митингующие установили палатки у здания городского совета и установили плакаты. Они требуют отставки мэра Садового, передает телеканал.

«Участники митинга уверяют, что акция бессрочная, они планируют установить полевую кухню и остаться на ночь», — сказано в сообщении.

Ранее Садовой заявлял, что его отставку инициировали депутаты горсовета.

Голова фракції Порошенка в міській раді Адамик, голова фракції «Свободи» Лопачак, спільно з Козловським (також БПП) зареєстрували ухвалу про дострокове припинення повноважень мера Львова. Інтерес хлопців простий. Позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом. pic.twitter.com/Fh4YW34m3Z — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) May 27, 2019

«Порошенко, Лопачак и Козловский зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова. Интерес ребят прост. Избавить город легитимного мэра и грабить с размахом», — написал он в своем Twitter.

Отдельно Садовий отметил активистов, с «криминальными корнями», которые, по его мнению, разыгрывают протесты.

«Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы?», — написал он.

Известно, что местные депутаты уже зарегистрировали несколько постановлений о досрочном прекращении полномочий главы города.