Жена Башара Асада создала центр протезирования в Сирии

Центр протезирования «Хамиш», созданный с подачи жены президента Сирии Асмы Асад, успешно работает уже более года. Об этом 27 мая сообщает ФАН.

Медучреждение помогает людям, потерявшим конечности, возвращаться к полноценной жизни. В центре работают примерно 100 специалистов. Они все получали качественное образование за рубежом. В «Хамише» установлено современное оборудование, при помощи которого людям не только устанавливают, но и производят прямо на месте протезы любой сложности.

Таким образом, врачи помогают пациентам полностью реабилитироваться от полученных травм.

Сирийские саперы, обученные российскими военными, каждый день находят и разминируют сотни бомб и минометных снарядов, мин, а также самодельных взрывных устройств, которые оставляют террористы. Поэтому подрывы местных жителей по-прежнему случаются часто. По словам сотрудников медучреждения, от взрывов часто страдает много детей. Они надеются, что когда-нибудь народ Сирии не будет нуждаться в центрах протезирования.