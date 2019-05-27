Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

 Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием

Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием
Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

 Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии
Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

 Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России

Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России
Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

Глава погранслужбы ФСБ не исключил новых провокаций Украины в Черном море

 Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием

Беглов поздравил митрополита Владимира с 90-летием
Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

Против Порошенко возбудили четвертое дело, на этот раз об «узурпации судебной власти»

 Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии

Выяснились подробности бунта заключенных в одесской колонии
Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

Северный вокзал в Брюсселе возобновил работу после «минирования»

 Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России

Публицист Осташко упрекнул Ходорковского за попытки облить грязью патриотов России
17:47   27 Мая 2019
Весь мир

Жена Башара Асада создала центр протезирования в Сирии

Жена Башара Асада создала центр протезирования в Сирии

Центр протезирования «Хамиш», созданный с подачи жены президента Сирии Асмы Асад, успешно работает уже более года. Об этом 27 мая сообщает ФАН

Медучреждение помогает людям, потерявшим конечности, возвращаться к полноценной жизни. В центре работают примерно 100 специалистов. Они все получали качественное образование за рубежом. В «Хамише» установлено современное оборудование, при помощи которого людям не только устанавливают, но и производят прямо на месте протезы любой сложности. 

Таким образом, врачи помогают пациентам полностью реабилитироваться от полученных травм. 

Сирийские саперы, обученные российскими военными, каждый день находят и разминируют сотни бомб и минометных снарядов, мин, а также самодельных взрывных устройств, которые оставляют террористы. Поэтому подрывы местных жителей по-прежнему случаются часто. По словам сотрудников медучреждения, от взрывов часто страдает много детей. Они надеются, что когда-нибудь народ Сирии не будет нуждаться в центрах протезирования. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #асад #политика #протез

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...